В Центристской партии назревает скандал из-за интервью Ольги Ивановой "Спутнику"

Премьер-министр Юри Ратас накануне заявил, что "Спутник" является инструментом пропаганды. Вопрос сегодня обсудили в правлении партии Центристской партии. Там порекомендовали Ольге Ивановой в дальнейшем избегать интервью "Спутнику". В противном лучае последуют более жесткие меры.

"Центристская партия хочет продолжить оставаться партий премьер-министра в составе правительства. И мы должны считаться с установленными рамками. В том числе и внутри партии. Если определенные члены партии эту дискуссию не воспримут всерьез, то партия решит, с кем продолжить путь в правлении, а с кем нет", - пояснил зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд.

Сама же Иванова претензий однопартийцев не понимает, и обещает развития событий.

"Премьер-министр Юри Ратас порекомендовал не давать интервью "Спутнику", но я думаю, что обсуждение еще продолжится, потому что не все члены фракции были единодушны по этому вопросу. Я думаю, что надо быть честным и общаться со всеми каналами одинаково, а не говорить русским одно, эстонским - другое… Развитие событий будет на следующей неделе. Я вам обещаю", - сказала член правления Центристской партии Ольга Иванова.