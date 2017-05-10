Департамент окружающей среды просит не мешать птицам в период гнездования

Птенцы ворона и неясыти, которые свили гнезда еще в начале марта, уже выросли и скоро покинут гнездо. Позже всего в Эстонии гнезда вьют ласточки и славки.

"Период гнездования — самое важное и деликатное время в жизни птиц, от которого во многом зависит их выживание. Все мы можем этому способствовать, если будем помнить о страхе разных видов перед человеком", – подчеркнул главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви.

Если, например, трясогузка, серая мухоловка или белый аист вьют гнезда по соседству с человеком и повседневная жизнь человека не мешает им в период гнездования, то многие другие виды на это время прячутся вглубь леса или на островках и пугаются даже человека, оказавшегося в сотнях метров от них. Это, например, черный аист, представители орлиных и многие водоплавающие виды. Поэтому нужно учитывать требования разных видов птиц к месту обитания.

В постоянных местах обитания, выделенных для защиты территорий гнездования орлиных, неясытей и других находящихся под охраной птиц, действуют обоснованные правила поведения. Для защиты находящихся под угрозой вымирания и редких видов также созданы территории ограниченного движения, границы которых указаны на веб-карте в базе данных наблюдений за природой.

Деятельность, связанная с экологическим образованием, любительской наукой и фотографией, не должна касаться только редких и пугливых видов, в этот период следует обратить взгляд на обычные, распространенные повсюду виды птиц. Так сохранится важный и эмоциональный контакт с природой, но покой редких видов не будет нарушен, сообщил департамент окружающей среды.

Центр управления государственным лесом обслуживает 45% лесов Эстонии, на время гнездования птиц он прекращает вырубку лесов. В то же время, Министерство окружающей среды не поддержало предложение ввести обязательный двухмесячный перерыв в вырубке леса в частных лесах.