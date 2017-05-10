В Эстонии представили сверхскоростную сеть 10G

В Эстонии прошла презентация интернет-сети нового поколения - оптоволоконной сети 10G. Зачем разгоняли всемирную паутину и как перемены на рынке затронут эстонских пользователей, узнавала "Актуальная камера".

Если сейчас с помощью кабельного соединения можно пользоваться интернетом со скоростью 1 Гигабит в секунду, из которого большая часть объема данных рядовому пользователю совершенно ни к чему, то теперь скорость увеличилась в 10 раз. Компании Starman и Elisa представили сверхскоростную сеть 10G.

Хотя Эстония и так славится своим быстрым интернетом, по мнению специалистов, показатели нужно улучшать. Будущее не за горами, и подумать о сети, которая сможет обеспечивать работу новых технологий, следует уже сейчас.

"В будущем все будут использовать очки виртуальной реальности, появятся новые услуги, для которых нужен быстрый интернет. Тут как раз и понадобится новая сеть", - сказал технический директор Starman Яанус Эрлеманн.

По мнению специалистов, в такой сети нуждаются люди, которые создают видео. Также те, кто много путешествует и хочет свои видео и фотографии загружать в интернет и делиться ими с другими пользователями. Однако, как заявил технический директор Starman, для обычных пользователей ни сегодня, ни завтра ничего не изменится. Создание новой сети, доступной для каждого - это трудоемкий процесс, для которого потребуется время.

"Это, конечно, проект, нацеленный на будущее. Ни одну сеть или инфраструктуру нельзя построить за одну ночь. Всё-таки нужно время. Это не марафон", - добавил Яанус Эрлеманн.

По словам специалистов, сначала сеть 10G создадут в местах, где потребление интернета очень высоко. Имеются в виду, в первую очередь, бизнес-центры.

Эстония - первая страна в Европе, предлагающая сеть 10G, которая будет доступна обычным пользователям. Планируется, что это произойдет в течение 10-15 лет.