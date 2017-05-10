Предприятие Enefit Solutions изготовит металлоконструкции для теплоэлектростанции в Англии

Экспортные проекты позволяют выжить предприятиям. Enefit Solutions - дочернее предприятие концерна Eesti Energia -приступило к выполнению проекта производства металлоконструкций для строящейся теплоэлектростанции в Англии. Участие в проекте позволит сохранить рабочие места на предприятии, где работает свыше семи сотен человек, передает "Актуальная камера".

Воздушные и газовые каналы, а также прочее оборудование в ближайший год будут важной частью производства Enefit Solutions. Дочернее предприятие Eesti Energia недавно приступило к изготовлению конструкций для работающей на биотопливе электростанции в Англии, которая строится неподалеку от города Мидлсбро. Эстонская фирма спроектирует, произведет и транспортирует в Англию свыше 800 тонн металлоконструкций.

"Этот проект означает для нас примерно двадцать процентов от годового оборота. Так что он важен для нас и даст работу нашим людям. Сегодня увеличение числа рабочих не планируется. У нас трудится достаточное количество опытных специалистов, которые имеют опыт работы с подобными проектами", - пояснила член правления Enefit Solutions Лийзи Тамре.

Проектная мощность работающей на биотопливе электростанции под Мидлсборо составит 300 Мвт, что приблизительно равняется мощности построенной в Аувере станции. К слову, в Enefit Solutions будут использовать опыт местного строительства. Кроме того, недавно закончились работы по изготовлению эстонцами оборудования и для финского завода по производству биомассы.

Приблизительная стоимость строительства всей электростанции в Англии вместе с оборудованием составляет около 770 млн евро. Хотя сумма сделки на поставку оборудования эстонским заводом не разглашается, можно предположить, что речь идет о суммах миллионного масштаба.

"Самое большое, что мы делаем для концерна - это обслуживаем станции, шахты, изготавливаем детали. И это очень критичные для бизнеса процедуры. Для того, чтобы сегодня загружать завод, нам нужно искать и экспортные проекты", - добавила Лийзи Тамре.

Сейчас на предприятии Enefit Solutions работает 755 человек. Участие в подобных международных проектах позволяет сохранить на предприятии квалифицированных рабочих и их места.