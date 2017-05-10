Марк Лемайтре: после брексита выплаты в единый бюджет ЕС могут вырасти

Как будет выглядеть европейский бюджет после брексита? Будет ли Эстония получать такие же дотации из европейских фондов, как и сегодня? На эти вопросы в Таллинне отвечал Марк Лемайтре, глава директората региональной политики Еврокомиссии. О чем же рассказал крупный чиновник из ЕС - в сюжете "Актуальной камеры".

В будущем, когда Евросоюз без Великобритании будет состоять уже из 27 стран, ему все равно придется продолжать решать финансовые вопросы. При составлении единого бюджета следует определиться, чего страны Евросоюза хотят достичь в будущем сообща, говорит глава генерального директората Региональной и городской политики Еврокомиссии Марк Лемайтре.

"Процесс поиска совместного решения происходит сейчас под названием "Дебаты о будущем Европы". Первым делом мы должны определиться с тем, чего хотим достичь. Затем, решив этот вопрос, посчитать, во сколько наши планы обойдутся в финансовом плане и сколько придется вложить в бюджет ЕС каждому государству-члену, чтобы достичь поставленных целей", - сказал глава директората региональной политики Еврокомиссии Марк Лемайтре.

В конце июня Еврокомиссия представит документ бюджетной политики Евросоюза, который будет содержать принципиальные критерии для стран ЕС. В 2004 году уровень благосостояния Эстонии составлял примерно 15% от среднего по Евросоюзу, сегодня - этот показатель уже 75%. То есть, согласно политике ЕС, нужда Эстонии в евродотациях снижается.

"То есть, чем ближе вы приближаетесь к среднему показателю, тем меньше вы нуждаетесь в поддержке. Но 75% от среднего означает, что вы еще не достигли общеевропейского среднего уровня. Поэтому на законных основаниях Эстония может ожидать, что в будущем политика сплочения, которая была очень эффективной, продолжит работать на ее благо", - добавил Марк Лемайтре.

По словам главы директората региональной политики Еврокомиссии, если политики внутри Евросоюза договорятся об аналогичном уровне расходов, который был при членстве Великобритании, то выплаты в единый бюджет придется увеличить.