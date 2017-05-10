К 100-летию ЭР в Пярну готовят уникальный проект под названием "Столетняя ночь"

Представление, которое состоится под покровом ночи, будет основано исключительно на фольклорном материале Пярнуского уезда, но с современной аранжировкой. В масштабном проекте будет задействовано полтысячи танцоров, передает "Актуальная камера".

Синтез фольклора и современных музыкальных стилей - так можно охарактеризовать готовящееся в Пярну представление, посвященное 100-летию Эстонской Республики. Название праздника "Столетняя ночь" - выбрано не случайно, ведь он пройдет под покровом ночи.

"Это - большое представление, где мы увидим танцы, услышим музыку. И всё это будет происходить поздно вечером в темноте. И очень большую роль будет играть именно свет", - рассказала член правления центрального общества народной культуры Пярнумаа Екатерина Пыльдотс.

Чтобы составить программу, организаторы провели несколько конкурсов для отбора как музыкального, так и хореографического материала. Главный критерий - использование народного творчества исключительно Пярнуского уезда. Музыкальные произведения и танцы нужно было интегрировать на современный лад.

"Мы хотим подчеркнуть значимость именно местного культурного наследия. Ведь Пярну - это место рождения нашего государства. Так почему бы в этом регионе не отметить 100-летие по-особенному. Не так, как в других местах Эстонии", - пояснила постановщик праздника Кайли Вийдас.

В празднике примут участие полтысячи танцоров из Пярну и других городов страны.

Кульминация ночного танцевального праздника состоится 18 августа 2018 года. Но уже 13 мая публика сможет увидеть представление в полном объеме, правда не на открытом воздухе, а в формате концерта, в зале Пярнуского концертного дома.