В Таллинне готовится аудиовизуальная постановка IDEM с участием эстонских и русских актеров

В Таллинне вовсю идет подготовка необычной аудиовизуальной постановки IDEM команды AudioKinetica с участием эстонских и русских актеров. Мастера сцены уже известны зрителю по перформансу "Механическое пианино". На последних репетициях спектакля побывала и съемочная группа "Актуальной камеры".

Зарождение космического тела, человечества и личности. Постановка IDEM, что означает "идентификация" - новый перформанс команды AudioKinetica. Он лишен драматической игры, но наполнен музыкой, образами и эмоциями. Спектакль - размышление, в котором множество вопросов, но нет ответов. В основе сюжетной линии легли провокационные опросы, которые авторы проекта провели с местными жителями.

"Мы задали около 150 вопросов нашим респондентам и в течение нескольких дней выспрашивали их, что для них значит идентификация, как они себя идентифицируют в нашем обществе, в мире, как они относятся к явлениям, которые происходят в мире. Это и стало основой для размышления", - рассказал режиссер-постановщик Артем Гареев.

"У нас есть документальная часть, где мы берем интервью у людей и интересуемся их мнением, есть образная часть. Мы старались вместить в перформанс максимум информации, в том числе эмоциональной", - добавил Гареев.

"Это сюжет про личность, про становление личности и её существование", - пояснил композитор Александр Жеделёв.

Барабаны здесь не только для звука. Это и декорации, и экраны для показа документальных кадров.

Актер Сергей Фурманюк, отвечая на вопрос, какая у него роль, сказал, что у него нет роли. "А у меня нет роли, я как ретранслятор. Я проводник в этой ситуации, истории и перформансе".

Композитор Александр Жеделев, сочинивший музыку к постановке, получал вдохновение от всего. "Я взял текст на стихи народов сету и написал свою вариацию. У нас есть также восточные мотивы. Я зашифровывал их в музыке, иногда это выражалось в музыкальных ладах, ритмике, иногда в гармонии".

Премьера постановки IDEM состоится в эту пятницу в Таллинне на подмостках "Свободной сцены".