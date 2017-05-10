В четверг возможен снег и мокрый снег

Хороших новостей у синоптиков по-прежнему нет. Завтрашний день будет прохладным и дождливым, передает "Актуальная камера".

Ночью небольшая и переменная облачность. Местами мокрый снег. Ветер - в основном северо-западный: от 1 до 7 м/с. Температура воздуха от -1 до -6, на побережье местами до +2°C.

Днем столбики термометров поднимутся до трех и кое-где до девяти градусов выше нуля. Во многих местах пойдет кратковременный дождь и мокрый снег. Ветер в основном северо-западный от 2 до 8 м/с.