Александр Хоботов: у эстонского дуэта хорошие шансы пройти в финал

Комментатор конкурса "Евровидение-2017" на канале ETV+ Александр Хоботов побывал в Киеве и понаблюдал за подготовкой к музыкальному шоу.

Он поделился своими впечатлениями в эфире "Твоего вечера": Киев встретил эстонскую команду 30-градусным теплом, обилием полиции и проверок. "В глаза бросаются беспрецедентные меры безопасности. На входе в официальную фан-зону – Eurovision village – тотальный контроль из-за чего образуются очереди".

Тележурналист считает, что у Койта Тооме и Лауры, которые представляют Эстонию на "Евровидении", достаточно хорошие шансы выйти в финал. А украинский певец Monatik, который открыл первый полуфинал вместо победительницы "Евровидения" прошлого года Джамалы, выступившей во время голосования, по мнению Хоботова, был лучше многих конкурсантов.

Во вторник, 9 мая, определились первые 10 финалистов "Евровидения":

Второй полуфинал, в котором выступит дуэт из Эстонии, пройдет в четверг, 11 мая. Конкурс с комментариями на русском языке будет транслировать ETV+ и портал rus.err.ee. Начало в 22:00. Жители Эстонии смогут голосовать за понравившуюся композицию.