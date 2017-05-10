"Инфонет" выиграл у "Нарва Юнайтед" и в финале Кубка Эстонии встретится с тартуской "Таммекой"

Сегодня определились участники финала Кубка Эстонии по футболу. Накануне тартуская "Таммека" только в серии пенальти смогла сломить сопротивление городской команды Пайде, а сегодня действующий чемпион страны - столичный "Инфонет" - принимал команду второго дивизиона под названием "Нарва Юнайтед", передает "Актуальная камера".

Полуфинальный матч Кубка Эстонии между столичным "Инфонетом" и дублем нарвского "Транса", командой второй лиги "Нарва Юнайтед", вызвал большой интерес. С одной стороны, разница в классе должна была отразиться на счете и болельщики ожидали большое количество забитых голов, а с другой стороны на поле сошлись два чемпиона - "Инфонет" как чемпион в большом футболе, а "Нарва Юнайтед" - новый чемпион Эстонии по футзалу. К тому же в воротах гостей отлично действовал Артур Котенко - вратарь нарвского "Транса"

"Экс-вратарь сборной Эстонии и нарвского "Транса" — конечно, это усиление. У нас в команде играет много не футзалистов. Нормальные футболисты, мы привыкли играть в футбол, но конечно, тяжело, мы играем с чемпионом Эстонии и видна разница в классе команд", - прокомментировал игру президент ФК "Нарва Юнайтед" Александр Дмитриев.

А итог матч решил точный удар воспитанник нарвского футбола. Еще на 3-й минуте Кирилл Нестеров, выступающий с этого года за "Инфонет", открыл счет в матче. Практически все остальное время "Инфонет" вел осаду ворот "Нарва Юнайтед", но никак не мог пробить Артура Котенко. И только за три минуты до конца Владимир Воскобойников забил второй мяч и поставил победную точку - 2:0.

"Задачи на большой кубок вообще не стояли. В каждом туре мы ждали, кто попадется нам в соперники и ехали просто играть игру, как можем. Мы уже три круга проходили команды, которые выше нас по рейтингу. Мы счастливы, для нас это реально историческая игра и мы сегодня в полуфинале Кубка Эстонии в компании с тремя командами из Премиум-лиги. Мы просто получаем удовольствие, погода хорошая, нам просто в кайф играть сегодня", - добавил Дмитриев.

Финал Кубка Эстонии состоится 27 мая на "А Ле Кок Арене", где соперником таллиннского "Инфонета" будет тартуская "Таммека".