Актуальная камера 10.05.2017 (20:00)

Если на материковой части Эстонии погода 10 мая в основном солнечная и сухая, хотя и прохладная, то на Сааремаа все еще лежит снег, выпавший 9 мая.
Депутаты пяти представленных в Рийгикогу парламентских партий считают, что инициатива EKRE, согласно которой право голоса на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии, не имеет перспектив.
В Эстонии прошла презентация интернет-сети нового поколения - оптоволоконной сети 10G. Зачем разгоняли всемирную паутину и как перемены на рынке затронут эстонских пользователей, узнавала "Актуальная камера".