Трамп обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии и другие мировые проблемы

Президент США Дональд Трамп в среду назвал очень хорошей состоявшуюся в среду встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили американские СМИ.

По данным агентства Bloomberg, Трамп сообщил, что они провели очень, очень хорошую встречу. После встречи с российским министром американский президент заявил, что ужасное насилие в Сирии должно прекратиться, передает Интерфакс.

В свою очередь Лавров отметил, что на переговорах, помимо сирийского вопроса, обсуждалось палестино-израильское урегулирование, ситуация в Афганистане и конфликт на Украине. "Условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты, искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон", - сказал он на пресс-конференции по итогам встреч с Трампом и своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия и США должны, несмотря на существующие сложности в отношениях, совместными усилиями решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня". По его словам, Москва и Вашингтон готовы сотрудничать по созданию зон деэскалации в Сирии, причем в среду в рамках переговоров в Вашингтоне обсуждались конкретные механизмы взаимодействия.

"Безусловно, политический процесс весьма и весьма важен. Убеждены, что нельзя брать долгую паузу, поэтому мы приветствуем решение де Мистуры (спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура - ИФ) возобновить женевские переговоры", - добавил министр.

Лавров добавил, что вопрос санкций на переговорах Трампом и госсекретарем Тиллерсоном не поднимался. "Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас", - заявил Лавров в среду после переговоров в Вашингтоне.

Лавров: администрация Трампа - люди дела

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что президент США выразил свое стремление к взаимовыгодным, деловым и прагматичным отношениям с Москвой, передает Русская служба Би-би-си.

Он уточнил, что на встрече с Трампом они не обсуждали санкции, введенные США против России из-за событий на Украине, но добавил, что стороны продолжат консультации по ситуации в Афганистане и на востоке Украины.

"Наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы. Администрация Трампа, и сам президент, и госсекретарь, я в этом сегодня в очередной раз убедился, - люди дела и они хотят договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а договариваться, чтобы решать конкретные вопросы", - заявил Лавров.

По итогам встречи в Вашингтоне Лавров сообщил о заключении договоренности по поводу встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным: по словам министра, встреча состоится в первой декаде июля в Германии на полях саммита "Большой двадцатки".

В среду глава МИД РФ провел переговоры с Тиллерсоном, после чего был принят Трампом.