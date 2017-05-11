Гандболисты "Сервити" выиграли первый матч финальной серии

Пылваская команда "Сервити" одержала непростую победу над соперниками из "Кехра" в первом матче финальной серии чемпионата Эстонии по гандболу.

Стартовый поединок команд прошел накануне вечером в Пылва и завершился со счетом 23:21 в пользу хозяев площадки, передают утренние новости ETV+.

В дебюте встречи хозяева уступали с разницей в три мяча, а свой первый гол смогли забить лишь на восьмой минуте, но в итоге им все же удалось внести в игру перелом.

Самым результативным у победителей стал Хенр Силласте, забивший 7 голов. У "Кехра" 6 забитых мячей было в активе Дмитро Янковского.

Финальная серия проводится до трех побед одной из команд. Следующая встреча соперников пройдет завтра в Кехра.