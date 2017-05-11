Эстония предложила РФ провести в Таллинне встречу межгосударственной комиссии по транспорту

Договоренность о восстановлении работы комиссии была достигнута в ходе состоявшейся в прошлом месяце в Москве выставке "TransRussia" и вот теперь Министерство предлагает российской стороне приехать на двухдневную встречу в Таллинн во второй половине июля этого года.

По словам вице-канцлера Минэкономики Ахти Кунингаса, на встрече можно было бы обсудить развитие железнодорожного пассажирского сообщения по маршруту Таллинн-Петербург-Москва и возможности организации пограничного и таможенного контроля в движущемся поезде, проблемы при согласовании грузовых железнодорожных перевозок, проведение анализа целесообразности развития нового автомобильного перехода на границе в Нарве и другие вопросы.

Договор о создании совместной транспортной комиссии между Эстонией и Россией был подписан в июле 2006 года, но из-за политических разногласий между странами ее работа так и не стала регулярной.