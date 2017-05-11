В Австрии мигранта приговорили к пожизненному заключению за военные преступления в Сирии

В Австрии мигрант, подавший прошение о политическом убежище, приговорен к пожизненному заключению за убийство 20 человек в Сирии.

27-летний мужчина был признан виновным в стрельбе по невооруженным или раненым солдатам после битвы в городе Хомс, передает в четверг, 11 мая, Би-би-си.

Неназванный мигрант отрицал все обвинения. Он был арестован на западе Австрии в июне.

Сообщается, что это первый случай, когда в Австрии рассматривается дело о военных преступлениях в Сирии.

Расследование началось еще в прошлом году, когда власти узнали о прошлом мигранта. Австрийские СМИ пишут, что мужчина сам рассказал соседям по австрийскому центру для беженцев, что воевал в рядах исламистской повстанческой группировки, связанной со "Свободной сирийской армией", и убивал солдат правительственных войск.

Адвокаты настаивали, что его рассказ о событиях просто был неверно переведен. Они намерены обжаловать приговор.