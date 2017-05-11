Канцлер права просит разрешить женщинам-заключенным пользоваться косметикой

Как сообщил в ответ на обращение канцлера заместитель директора Таллиннской тюрьмы Ярно Якобсон, в настоящее время учреждение взвешивает возможность изменить свою нынешнюю практику.

"Но то, какую именно косметику или косметические товары можно разрешить использовать, еще нуждается в оценке. Поэтому данный вопрос и находится на стадии обсуждения", - пояснил Якобсон.

По его словам, заключенным-женщинам уже сейчас разрешено пользоваться некоторыми косметическими изделиями и средствами для ухода за телом. Например, это дезодоранты, крема, гигиеническая помада, различные кремы для тела и лица.

Чиновник добавил, что при обсуждении вопроса следует принимать во внимание необходимость обеспечения общей безопасности в тюрьме, поскольку косметику могут начать использовать как платежное средство или как предмет обмена.

"Поскольку заключенных женщин могут содержать не только в Таллиннской тюрьме, но и в отделениях Вируской и Тартуской тюрем, то во всех учреждениях практика должна быть одинаковой. Для формирования единой позиции и поиска лучшего решения мы обратились к Тартуской и Вируской тюрьмам", - сообщил Якобсон.

По его словам, Таллиннская тюрьма также поинтересовалась о данном опыте у зарубежных тюрем.