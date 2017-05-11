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Канцлер права просит разрешить женщинам-заключенным пользоваться косметикой ({{commentsTotal}})

Женщины-заключенные. Иллюстративное фото.
Женщины-заключенные. Иллюстративное фото. Автор: ТАСС/Scanpix
Эстония
Эстония

Канцлер права Юлле Мадизе посоветовала Таллиннской тюрьме разрешить заключенным женского пола пользоваться косметикой и краской для волос.

Как сообщил в ответ на обращение канцлера заместитель директора Таллиннской тюрьмы Ярно Якобсон, в настоящее время учреждение взвешивает возможность изменить свою нынешнюю практику.

"Но то, какую именно косметику или косметические товары можно разрешить использовать, еще нуждается в оценке. Поэтому данный вопрос и находится на стадии обсуждения", - пояснил Якобсон.

По его словам, заключенным-женщинам уже сейчас разрешено пользоваться некоторыми косметическими изделиями и средствами для ухода за телом. Например, это дезодоранты, крема, гигиеническая помада, различные кремы для тела и лица.

Чиновник добавил, что при обсуждении вопроса следует принимать во внимание необходимость обеспечения общей безопасности в тюрьме, поскольку косметику могут начать использовать как платежное средство или как предмет обмена.

"Поскольку заключенных женщин могут содержать не только в Таллиннской тюрьме, но и в отделениях Вируской и Тартуской тюрем, то во всех учреждениях практика должна быть одинаковой. Для формирования единой позиции и поиска лучшего решения мы обратились к Тартуской и Вируской тюрьмам", - сообщил Якобсон.

По его словам, Таллиннская тюрьма также поинтересовалась о данном опыте у зарубежных тюрем.

Редактор: Сергей Михайлов



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