Правительство инициировало специальную планировку под строительство целлюлозного завода

Правительство Эстонии в четверг приняло решение инициировать составление специальной планировки для строительства целлюлозного завода фирмой Est-For Invest и стратегической оценки его экологического воздействия.

Проект соответствующего распоряжения правительства был представлен министром госуправления Михаилом Корбом, сообщили в четверг радионовости ERR.

Цель спецпланировки — найти наиболее подходящее место для строительства завода в Вильяндиском или Тартуском уездах поблизости к реке Эмайыги, а также составить детальное решение для предоставления права на строительство.

Составление спецпланировки и оценка воздействий займет около двух лет, после чего правительство утвердит специальную государственную планировку. За составление спецпланировки отвечает Министерство финансов.

Напомним, группа действующих в лесной промышленности Эстонии инвесторов, учредивших предприятие Est-For Invest, намерена построить крупнейший в Эстонии целлюлозный завод стоимостью в миллиард евро к 2022 году. Завод будет рассчитан на переработку трех млн кубометров древесины в год, продукцию планируется экспортировать.

Строительство, по всей вероятности, будет начато в Тартуском либо Вильяндиском уезде. По оценке Департамента окружающей среды, работа завода может оказать негативный эффект на качество воды в реке Эмайыги, а также загрязнить воздух. По тем же соображениям планы по строительству завода были подвергнуты критике экологами.

Инвесторы, в свою очередь, обещают, что окончательное решение о строительстве завода будет приниматься с учетом мнения экологов и других экспертов.