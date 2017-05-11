Таллиннской телебашне пока никак не удается открыть ресторан

Таллиннская телебашня, которой управляет государственная компания Levira, c конца прошлого года не может наладить работу своего ресторана.

Осенью прошлого года телебашня завершила договор об аренде ресторана с прежним оператором AS Tampe и, объявив новый конкурс, стала искать новых арендаторов, передает в четверг, 11 мая, служба информации "Радио 4".

В конкурсе участвовали две фирмы, а победителем выбрали имеющую задолженности по налогам компанию Kratt Resto OÜ, которая к марту должна была открыть ресторан для гостей. Однако несмотря на все обещания этого так и не произошло, договор об аренде в итоге был прекращен.

Сейчас Таллиннская телебашня вновь ведет поиски нового оператора.