В Музее оккупаций откроется выставка о холокосте цыган

В Музее оккупаций в Таллинне в четверг откроется передвижная выставка "Миранда — холокост цыган", подготовленная в сотрудничестве с Международным центром творческой культуры Финляндии DROM.

В церемонии открытия выставки примут участие спикер Рийгикогу Эйки Нестор и составитель экспозиции Вейо Бальтзар.

В результате Холокоста в годы Второй мировой войны погибли, по разным данным, от четверти до половины всех цыган Европы. Выставка рассказывает о судьбе цыганской девочки Миранды — от первых лет ее счастливого детства в маленьком чехословацком городе до тяжелейших дней пребывания в нацистском концлагере, а также о ее спасении. История Миранды должна стать напоминанием о незаслуженно забытой трагической судьбе цыган в годы Второй мировой войны, отмечают составители выставки.

"Холокост является одним из самых ужасающих явлений новейшей истории Европы, когда дефицит человечности был тотальным. Уничтожение цыган наряду с евреями было основной целью человеконенавистнической идеологии гитлеризма и территория Эстонии, к сожалению, оказалась печальным примером почти полной реализации этой идеологии — в годы немецкой оккупации в Эстонии была уничтожена большая часть проживавших здесь цыган и евреев. История Миранды зримо воплощает как все совершенные тогда жестокие преступления, так и безграничные возможности человеческой души", - отметил руководитель отдела выставок музея Сандер Юриссон.

Автор экспозиции Вейо Бальтзар рассказывает не столько о страданиях цыган в ходы Холокоста, сколько о решениях и конкретных шагах, которые привели к гибели тысяч людей. Вейо Бальтзар — известный художник, режиссер, писатель, преподаватель и один из духовных лидеров цыганской общины Финляндии.

Передвижная выставка будет в течение последующих полутора лет представлена в 18 странах Европы. Этот проект финансируется за счет средств Европейского Союза "Граждане Европы".

Выставка в Музее оккупаций будет открыта до 1 октября.