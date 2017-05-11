Монумент свободы в центре Таллинна в очередной раз нуждается в ремонте

Несмотря на то, что для устранения недочетов в монументе, установленном на площади Вабадузе в честь победы в Освободительной войне, потребовалось свыше миллиона евро, этой осенью его в очередной раз ожидает ремонт.

На этот раз под стеклянные панели попал кислород, из-за чего некоторые части монумента покрылись пятнами, пишет в четверг, 11 мая, Postimees.

По словам пресс-секретаря занимающейся обслуживанием монумента Riigi Kinnisvara AS Мадиса Иднурма, верхняя часть памятника, где находится крест, покрылась белыми пятнами, так как между стеклянными и полимерными панелями оказался кислород.

Победитель объявленного гостендера на ремонт станет известен в этом месяце, а строительные работы планируется начать этой осенью. Сумма работ будет обнародована после завершения тендера.

В 2016-м ремонтные работы монумента обошлись в 74 563 евро. Всего с 2012 года, когда монумент перешел в ведение Riigi Kinnisvara, на ремонт было потрачено 205 528 евро.