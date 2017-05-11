На границе в Ивангороде предотвратили ввоз в Эстонию крупной партии контрабандных сигарет

Российские таможенники не пустили в Эстонию грузовик с контрабандными сигаретами. Всего в прицепе было спрятано 7190 пачек сигарет.

Грузовик под управлением гражданина Эстонии прибыл в майские праздники на пункт пропуска в Ивангороде для выезда из России в Эстонию. В таможенной декларации было указано, что перевозятся доски.

В ходе проверки выяснилось, что помимо товара, указанного в документах, под пакетами с досками были обнаружены 719 блоков сигарет, сообщает Северо-Западное таможенное управление РФ.

По данному факту Кингисеппской таможней возбуждено дело об административном правонарушении.