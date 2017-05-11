Тендер на продажу земли под парк ветрогенераторов в Тоотси организует RMK

Центр управления государственным лесом (RMK) организует аукцион по продаже земельного участка площадью 160 га в волости Тоотси Пярнуского уезда, на котором планируется построить крупнейший в странах Балтии парк ветрогенераторов.

Об этом в четверг сообщил министр окружающей среды Марко Померанц радионовостям ERR.

"С точки зрения времени это наиболее целесообразно, потому что они (RMK) управляют землей. У них готовность самая быстрая. Если бы мы начали эту землю передавать через правительственные процедуры Земельному департаменту, то это отняло бы дополнительное время", - пояснил министр.

В пятницу вопрос обсудит совет RMK, а в четверг истекает последний срок, когда предприятия в сфере ветряной энергетики должны представить свои позиции по поводу прекращения судебного разбирательства по делу о передаче этой земли Eesti Energia.

На следующей неделе также ожидается решение Таллиннского административного суда о прекращении судебного разбирательства по ходатайству министерства финансов и окружающей среды в связи с тем, что правительство отменило решение, которое его вызвало.

Напомним, что в сентябре прошлого концерн Eesti Energia объявил о проведении государственного тендера на проектирование и строительство в Пярнуском уезде крупного парка ветрогенераторов. Строительство парка ветрогенераторов планируется завершить в конце 2019 года.

В декабре правительство выделило концерну землю под строительство, но решение было опротестовано в суде предприятиями в сфере ветровой электрогенерации. В итоге 27 апреля правительство отменило свое декабрьское решение в пользу проведения аукциона на данный земельный участок.

По словам Померанца, дальнейшие шаги можно будет предпринять после решения суда. "Надеемся, что к Иванову дню будет ясно, кто начнет строить парк ветрогенераторов в Тоотси", - сказал министр.

Концерн Eesti Energia подтвердил, что будет участвовать в аукционе. О принципиальном интересе к этому проекту сообщил и председатель правления фирмы Nelja Energia Мартин Круус.