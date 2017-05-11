Президент Финляндии объявил о невозможности предоставить Эстонии гарантии безопасности

В случае экстренной ситуации Финляндия готова помогать Эстонии, но не может дать никаких гарантий безопасности этой стране, заявил президент Финляндии Саули Нийнистё.

Об этом в четверг, 11 мая, пишет портал Fontanka.fi со ссылкой на комментарий президента изданию Ilta-Sanomat.

При этом президент Финляндии подчеркнул, что позиция Суоми по поводу помощи Эстонии не изменилась.

Нийнистё напомнил слова бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что, согласно Лиссабонскому договору, единая Европа обязана помогать своим членам в кризисной ситуации.

Финский президент отметил, что Финляндия пока не внесла соответствующие изменения в собственное законодательство для помощи другим странам.