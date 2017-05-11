Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима для Украины

Совет министров Евросоюза в четверг, 11 мая, одобрил окончательное решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые путешествия по территории сообщества.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Соответствующий законодательный акт будет подписан 17 мая в Страсбурге.

"Приветствую вас, дорогие соотечественники, с этим историческим решением. Это - как будто возвращение домой после долгого и изнурительного путешествия. Возвращение к нашему общему европейскому дому. Мы порываем с постсоветским прошлым и все больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства", - обратился Порошенко к гражданам Украины, призвав их ценить украинский паспорт.

Предполагается, что закон вступит в силу в первой половине июня.

Согласно новому закону, украинцы с биометрическим паспортом смогут в течение 180-дневного периода въезжать в ЕС на 90 дней в туристических, семейных или коммерческих целях, но не для работы.

Изменение не распространяется на Ирландию, Соединенное Королевство, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.