Правительство одобрило законопроект о ратификации зоны свободной торговли ЕС-Канада

Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило законопроект о ратификации Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между Европейским союзом и Канадой (CETA).

Теперь законопроект поступит на ратификацию в Рийгикогу, который должен окончательно утвердить этот договор.

Эстония подписала договор о CETA 28 октября 2016 года. Европейский парламент со своей стороны одобрил заключение договора 15 февраля текущего года после переговоров, которые продолжались семь лет. Теперь это соглашение должно быть ратифицировано парламентами всех стран-членов ЕС.

Как ранее пояснил МИД Эстонии, парламентская ратификация необходима, поскольку договор содержит такие права и обязанности для отдельных лиц, которые, в соответствии с Конституцией, можно ввести только силой закона. В частности, CETA предусматривает возможность для граждан стран-участниц договора предъявлять иски непосредственно к странам-участницам СЕТА.

CETA призвано устранить торговые ограничения между Канадой и ЕС. Как ожидается, благодаря этому соглашению Канада и Евросоюз смогут отменить до 98% из существующих ныне торговых пошлин.

Сторонники СЕТА утверждают, что после подписания документа объем взаимной торговли может увеличиться на 20%. Критики соглашения полагают, что СЕТА защищает интересы крупных корпораций и что его подписание приведет к снижению стандартов качества продукции.

Для Канады сделка крайне важна, так как поможет снизить зависимость от торговли с соседними США. Для Евросоюза CETA стало первым торговым соглашением с государством, входящим в "большую семерку".

По прогнозам Еврокомиссии, вступление СЕТА в силу приведет к увеличению объемов двусторонней торговли на 12 млрд евро в год. В долгосрочной перспективе СЕТА позволит повысить ВВП ЕС на 0,02-0,03% и ВВП Канады — на 0,18-0,36%.

Экспорт ЕС благодаря СЕТА должен вырасти на 0,05-0,07%, а влияние на экспорт Канады будет еще большим, поскольку дополнительный эффект окажет снижение тарифов.