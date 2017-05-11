В Англии на работу в полицию возьмут искусственный интелект

Полиция города Дарема на севере Англии запускает компьютерную программу, которая при помощи алгоритма искусственного интеллекта должна помочь полицейским определить, кого следует содержать под стражей, а кого можно отпустить. Критики такого метода отмечают, что в алгоритм заложена расовая необъективность.

Алгоритм классифицирует задержанных по степени риска - с какой вероятностью они могут вновь совершить преступление.

Программа - Harm Assessment Risk Tool (Hart) - "изучала" данные полиции Дарема об арестах за период в пять лет, между 2008 и 2012 годами.

Затем система была протестирована даремской полицией в 2013 году, после чего в течение двух лет изучались результаты этого тестирования - полицейские отслеживали, вернулись ли освобожденные к преступной жизни или нет, сообщает Би-Би-Си.

Как выяснилось, алгоритм мог предсказать, что задержанный не представляет опасности в 98% случаев. А находящихся в группе "высокого риска" компьютер правильно выявлял в 88% случаев.

Это отражает настройки алгоритма искусственного интеллекта - он запрограммирован "осторожничать" и классифицировать задержанных людей чаще в группы среднего или высокого риска - чтобы не выпускать на свободу тех, кто может снова совершить преступление.

В ходе испытаний программы полицейские следили за выводами Hart, но вердикт алгоритма не влиял на принятие решения об аресте, говорит Шина Эрвин из даремской полиции.

Расовая необъективность в алгоритме

В 2016 году американский новостной сайт ProPublica опубликовал результаты исследования алгоритма, который использовала полиция для того, чтобы определить шансы рецидивизма среди арестованных.

Исследование показало, что в алгоритм заложена расовая необъективность: программа давала гораздо более негативные прогнозы в отношении чернокожих арестантов по сравнению с белыми задержанными. Компания, создавшая этот алгоритм, отрицает выводы ProPublica.