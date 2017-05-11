Исследование: клещи в Эстонии и Финляндии разносят новое заболевание

Ареал распространения клещей в Финляндии охватывает более обширную территорию, чем предполагалось ранее, при этом выяснилось, что насекомые переносят не только боррелиоз и клещевой энцефалит, но и третье заболевание - возвратный тиф. Предположительно, в Эстонии возбудители этого недуга присутствуют уже 10 лет, но официально случаи заболевания возвратным тифом зарегистрированы не были.

Такие выводы были сделаны в исследовании, проведенном специалистами университета Турку в Финляндии, сообщил новостной портал ERR по ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

Ученые изучали насекомых, которых граждане присылали в университет прошлым летом. В общей сложности было получено 19 923 клещей от 7000 человек, что превысило ожидания специалистов. В большинстве случаев также было известно географическое место, в котором был обнаружен клещ.

Ученые сделали вывод, что по сравнению с ситуацией 60 лет назад, клещи распространились на 200-300 км к северу. Кроме того, увеличилась их численность, а наряду с собачьим клещем (Ixodes ricinus) все чаще встречаются и таежные клещи (Ixodes persulcatus). Рост популяции и ареала насекомых объясняется изменением климата и многочисленностью диких животных — мышей, лосей, и косуль.

Анализы показали, что клещи переносят три инфекционных заболевания. В дополнение к клещевому энцефалиту и боррелиозу, теперь выяснилось, что насекомые также переносят и клещевую возвратную лихорадку (возвратный тиф), возбуждаемую микроорганизмом Borrelia miyamotoi.

Тем не менее, возбудители этого заболевания пока встречаются редко по сравнению с двумя другими вирусами. Из проанализированных финскими учеными клещей боррелиоз был обнаружен у 17%, а энцефалит — у 1,6%.

Глава вирологической лаборатории Института развития здоровья Юлия Геллер сообщила, что в Эстонии еще четыре года назад у клещей были обнаружены бактерии Borrelia miyamotoi, при этом есть основания полагать, что инфекция присутствует в Эстонии уже как минимум 10 лет.

Хотя ее распространенность здесь незначительна и составляет менее 10%, она присутствует везде, где есть клещи. Носителями и распространителями Borrelia miyamotoi являются грызуны.

В лаборатории отсутствуют надежные данные о том, были ли случаи заражения людей этим заболеванием: в самой лаборатории таких случаев зарегистрировано не было, а врачи могли ошибиться с диагнозом, потому что отличительных симптомов у этой инфекции нет, а характерные для боррелиоза покраснение и отек вокруг места укуса могут отсутствовать. Кроме того, клещ может заразить человека сразу несколькими инфекциями.