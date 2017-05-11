Центристы назовут кандидата в мэры Таллинна 15 мая

Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии будет назван на заседании таллиннского совета партии в понедельник, 15 мая.

Таллиннский совет Центристской партии утвердит кандидата в мэры Таллинна на заседании, которое начнется в 8:00 в понедельник, и назовет его на пресс-конференции, которая начнется в 8.15 на смотровой платформе напротив конторы партии на Тоомпеа, сообщило агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря центристов.

Ранее СМИ сообщали, что в качестве потенциальных кандидатов в мэры Таллинна от Центристской партии рассматриваются и.о. мэра эстонской столицы Таави Аас и вице-мэр Михаил Кылварт.