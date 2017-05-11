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Следующие внезапные учения резервистов пройдут во втором полугодии ({{commentsTotal}})

Учения Okas в декабре 2016 года.
Учения Okas в декабре 2016 года. Автор: Рене Сууркаэв/ERR
Эстония
Эстония

Следующие внезапные учения военнослужащих запаса пройдут во второй половине года и будут масштабнее аналогичных маневров, проведенных в декабре 2016 года.

Об этом в четверг, 11 мая, сообщил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна на правительственной пресс-конференции.

Он добавил, что проведенные в декабре прошлого года первые дополнительные учебные сборы с кратким сроком оповещения Okas прошли очень успешно.

1 декабря 2016 года Силы обороны за 24 часа созвали на дополнительные учебные сборы Okas боевую роту Вырумааской дружины Кайтселийта и штабную роту штабного-связного батальона.

На сборы было приглашено 303 резервиста. Места в двух ротах заполнили на 88%.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



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