Трем подозреваемым в совершении теракта в Петербурге предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение трем фигурантам уголовного дела о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенном 3 апреля 2017 года.

Об этом сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

Она уточнила, что обвинение Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову предъявлено по двум статьям Уголовного кодекса РФ — "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

На данный момент фигурантами уголовного дела являются 10 человек. Предъявление обвинения остальным соучастникам ожидается в ближайшее время.

Взрыв прогремел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека.