Хансо: Эстония может снова отправить военнослужащих в Ирак

Рийгикогу обсуждает возможность отправки в Ирак эстонских военнослужащих для участия в новой миссии НАТО в Ираке.

"Комиссия по государственной обороне рассматривает вопрос о мандате на участие в тренировочной миссии НАТО в Ираке", - подтвердил в четверг председатель комиссии Ханнес Хансо, передает новостной портал ERR.

Он добавил, что цель миссии — принять участие в программе обучения для повышения обороноспособности Ирака. "Размер мандата — пять-шесть военнослужащих. Это число запланировано с запасом. Надеюсь, что сможем предоставить мандат до окончания весенней сессии Рийгикогу", - сказал социал-демократ.

Хансо уточнил, что речь идет не об участии в боевых действиях, а об обучении иракских военных. В частности, рассматривается возможность обучения в сфере военной медицины и обезвреживания импровизированных взрывных устройств. При этом председатель комиссии по гособороне не исключил возможности отправки в Ирак более крупного подразделения совместно с Латвией и Литвой.

В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет участвовать непосредственно в боевых действиях против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, даже если на саммите НАТО 25 мая будет принято решение о вхождении альянса в возглавляемую США коалицию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

В настоящее время НАТО снабжает коалицию разведывательной информацией, предоставляя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, и обучает иракские силы безопасности.

Взвод Сил обороны Эстонии (ESTPLA) с июня 2003 по конец 2008 года входил в состав Международных коалиционных сил в Ираке, занимаясь патрулированием, обысками, сопровождением конвоев и охраной объектов под оперативным командованием США. Задачей коалиции было обеспечение безопасной среды совместно с правительством Ирака для восстановления и стабилизации страны.

За время миссии погибли двое эстонских военнослужащих: младший сержант Андрес Нуйамяэ и старший фельдфебель Арре Иллензеэр. Они погибли в феврале и октябре 2004 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства.

Кроме того, с 2005 по 2011 год эстонские штабные офицеры участвовали в учебной миссии НАТО в Ираке.

Эстония также внесла 100 000 евро в иракский фонд НАТО и пожертвовала иракским силам безопасности 2400 единиц огнестрельного оружия и более миллиона патронов.