Кристина Рокашевич и Кристиан Васкес вместе с ERSO исполнят Чайковского, Бартока и Шостаковича

Главное произведение концерта – популярная Симфония N5 Дмитрия Шостаковича, написанная в 1937 году и ставшая художественным выражением тех лет.

В третьем фортепианном концерте Бартока солирует Кристина Рокашевич – финалистка последнего телевизионного конкурса "Звезды классики" (Klassikatähed) и обладательница специального приза Эстонского национального симфонического оркестра. Она завоевала призовые места на нескольких международных фортепианных конкурсах, в том числе главную премию и приз зрительских симпатий на Международном конкурсе пианистов имени Бранта в Бирмингеме в 2015 году. В 2014 году Рокашевич вышла в финал Республиканского конкурса пианистов в Эстонии. С 2010 года пианистка живет в Лондоне и продолжает обучение в Гилдхоллской школе музыки и театра.

Стремительная карьера молодого венесуэльского дирижера Кристиана Васкеса стала возможной благодаря уникальной системе музыкального образования в его родной стране. Воспитываясь по этой программе, ученики с самых ранних лет играют в симфоническом оркестре. Начавший свой музыкальный путь как скрипач Васкес пришел к дирижированию десять лет назад. На сегодняшний день он дирижировал многими европейскими, азиатскими и американскими оркестрами, в том числе Лондонским оркестром "Philarmonia", гаагским Резиденц-оркестром, Симфоническим оркестром Венского радио, "Камератой Зальцбург", филармоническими оркестрами Токио и Лос-Анджелеса. Вот уже четвертый сезон Васкес также выступает в качестве главного дирижера Симфонического оркестра Ставангера.

Эстонский национальный симфонический оркестр (ERSO) – старейший регулярно выступающий как в Эстонии, так и за рубежом симфонический оркестр. История ERSO началась с первой концертной трансляции по Таллиннскому радио, которая состоялась 18 декабря 1926 года. Сегодня художественным руководителем ERSO является дирижер Неэме Ярви.

Концерт состоится 12 мая в 19:00 в концертном зале "Эстония". В программе – Чайковский, концерт для фортепьяно Бартока и легендарная Симфония N5 Шостаковича.

Вчера, 10 мая, Кристина Рокашевич была в гостях у передачи ETV+ "ТВой вечер".