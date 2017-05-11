Правительство не поддержало поправку о декриминализации детской порнографии

Правительство Эстонии на заседании в четверг отклонило предложение изменить статью Пенитенциарного кодекса, чтобы декриминализировать создание содержащих детскую порнографию текстов и предоставление доступа к ним.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу на правительственной пресс-конференции обосновал отказ тем, что Эстония поддержала конвенцию ООН о правах ребенка, которая касается и детской порнографии. "Эта конвенция определяет детскую порнографию не только как визуальные изображения. Таким образом, Эстонская Республика поддержала международное обязательство, в соответствии с которым мы не могли бы это сделать, даже если бы хотели", - пояснил министр.

Кроме того, минюст при анализе законопроекта пришел к выводу, что подобное предложение в реальности привело бы к ограничению правовых благ, которые предлагает данное положение. "Ограничение этой защиты может, по мнению Министерства юстиции, повысить вероятность усиления педофильских нарушений и, что очень важно, увеличить нормализацию сексуального экспонирования ребенка", - подчеркнул Рейнсалу.

Он добавил, что соответствующая директива ЕС исключает иные цели детской порнографии, кроме порнографической, поэтому доводы об исторической, научной или политической ценности материалов, в которых она содержится, в данном случае несущественны, как и ссылки на свободу слова. "Европейский суд по правам человека указал в своей практике, что на детскую порнографию не распространяется право на свободу выражения взглядов человека", - сказал глава минюста.

Проект поправки в Пенитенциарный кодекс был представлен в связи с процессом Каура Кендера 13 депутатами Рийгикогу от Центристской партии, Социал-демократической партии, Партии реформ и Свободной партии. В ней предлагалось назначать наказания за создание или предоставление доступа к содержащему детскую порнографию изображению или иному визуальному произведению, если оно не обладает важной художественной, научной, исторической или политической ценностью.

По мнению инициаторов законопроекта, действующая формулировка перегружает систему правосудия случаями, которые не имеют никакого отношения к причинению реального ущерба.

Законопроект инициировали Оудекки Лооне, Игорь Грязин, Барби Пильвре, Ээрик-Нийлес Кросс, Артур Тальвик, Валдо Рандпере, Ремо Холсмер, Хельмут Халлемаа, Марика Туус-Лаул, Тоомас Витсут, Хейди Пурга, Марианне Микко и Харди Волмер.

Правление Союза писателей Эстонии также обсудило и поддержало предложенную поправку, направив соответствующее письмо в Рийгикогу.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm. Харьюский уездный суд объявит вердикт по делу Кендера 16 мая.