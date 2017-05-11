Треть дополнительных инвестиций в инфраструктуру потратят на шоссе Таллинн-Пярну

Правительство согласовало в четверг программу дополнительных инфраструктурных инвестиций в объеме 135 млн евро на следующие три года, львиная доля которых будет вложена в строительство шоссе Таллинн-Пярну.

В общей сложности в развитие сети шоссейных дорог вложат более 70 млн евро, из которых 44 млн предусмотрено на строительство шоссе Таллинн-Пярну, 15 млн — на строительство четырехполосной дороги на опасном участке Ааспере-Хальяла на шоссе Таллинн-Нарва и еще столько же — на программу транзитных дорог в местных самоуправлениях.

40 млн евро инвестируют в развитие железнодорожной инфраструктуры, в том числе 8 млн будет потрачено на строительство первого участка железной дороги из Таллинна в Хаапсалу, а еще 32 млн — на повышение скорости движения поездов на маршрутах Таллинн-Тарту и Тапа-Нарва.

На реконструкцию региональных аэропортов в Пярну и Кярдла (на острове Хийумаа) запланировано выделить 21 млн евро.

По словам министра экономики и коммуникаций Кадри Симсон, программа правительства говорит о намерении улучшать транспортное сообщение на всех направлениях. "На шоссе Таллинн-Тарту и Таллинн-Пярну схожая плотность движения, и очевидно, что оба маршрута нуждаются в развитии. На тартуском направлении это давно планировалось, но Via Baltica пока оставалась в стороне", - пояснила Симсон выбор объектов для инвестиций, добавив, что ранее запущенные проекты, включая строительство шоссе Таллинн-Тарту, также будут продолжены.

Поскольку большая часть субсидий ЕС на текущий бюджетный период уже израсходована, правительство рассчитывает, что дополнительные инвестиции в инфраструктуру подстегнут экономический рост в стране. Кроме того, при планировании инвестиций учитывалась необходимость повысить безопасность движения.

Симсон также отметила, что наряду со строительством железнодорожной магистрали Rail Baltica необходимо развивать целостную сеть внутренних железных дорог в Эстонии, увеличив вложения в региональные пути сообщения. Это расширяет возможности регионов и препятствует их провинциализации.

Той же логикой объясняются вложения в региональные аэропорты, которые должны также помочь местному туристическому сектору.

По словам Симсон, цель правительства - привести в ближайшие 10 лет показатели всех основных шоссейных дорог в Эстонии в соответствие с плотностью движения по ним, а также повысить скорость движения поездов на основных железных дорогах до 135 км/ч.