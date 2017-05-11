Исследование: ибупрофен повышает риск инфаркта уже с первой недели приема

Данные исследования, опубликованного изданием British Medical Journal, показывают, что принятие продаваемых без рецепта обезболивающих и жаропонижающих препаратов - таких, как ибупрофен - увеличивает риск сердечного инфаркта.

В проводимом под руководством Монреальского университета исследовании использовались данные, полученные от пациентов Финляндии, США и Канады, передает новостной портал ERR со ссылкой на Yle и BBC.

Исследование показало, что прием ибупрофена уже на первой неделе его приема увеличивает риск инфаркта. Кроме того, наряду с ибупрофеном изучалась и связь с риском инфаркта приема других похожих анальгетиков и жаропонижающих перпаратов, например, напроксена и диклофенака.

В общей сложности были изучены данные о состоянии здоровья 450 000 человека. У 60 000 из них был инфаркт.

Хотя влияние других факторов нельзя полностью исключить, ученые обнаружили, что у принимающих вышеупомянутые препараты людей вероятность инфаркта выше на 20-50%. Это означает, что каждый год инфаркт угрожает одному проценту людей, которые принимают эти препараты.

Представляющая в этой исследовательской группе Финляндию главный врач региона Хельсинки и Уусимаа Арья Хелин-Сальмиваара сказала, что в Финляндии аналогичное исследование проводилось в 2006 году, и о риске инфаркта в связи с принятием ибупрофена и других аналогичных препаратов было уже известно и врачи принимали это во внимание. То есть, новое исследование, прежде всего, подтвердило то, что уже было известно и ранее.

Кардиолог Микко Пиетиля, в свою очередь, отметил, что хотя об опасности приема этих препаратов было известно и ранее, новым в этом исследовании стал тот факт, что ибупрофен увеличивает риск возможного инфаркта уже с первой недели его приема.

Авторы исследования призывают врачей и пациентов внимательнее взвешивать пользу и риски приема ибупрофена, особенно при приеме этого препарата в больших дозах.