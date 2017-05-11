Красный Крест: с юго-востока Украины уехали около 3 млн человек

Зону конфликта на Юго-Востоке Украины покинули свыше 2,8 млн человек, из них около половины переместились на территорию Украины, а остальные выехали в Россию и Белоруссию.

Об этом сообщил в четверг глава представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в РФ Даврон Мухамадиев, передает агентство Интерфакс.

"На сегодняшний день на территории Украины находятся свыше 1,5 млн вынужденно перемещенных лиц. Помощь им является основным направлением деятельности украинского отделения Красного Креста. Также более 1,2 млн человек с начала конфликта переместились на территорию Российской Федерации. Еще от 100 до 120 тыс. человек выехали в Белоруссию", - заявил он.

Мухамадиев отметил, что в зоне вооруженного конфликта в настоящее время проживают около 5 млн человек.

"В основном в зоне конфликта мы сталкиваемся с проблемой инфраструктуры: с наличием медицинских учреждений, со снабжением населения водой", - добавил он.