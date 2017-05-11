ФСБ задержала в Москве еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге

ФСБ задержала в Москве гражданина одной из среднеазиатских республик по подозрению в причастности к теракту в метро Петербурга.

"ФСБ России в рамках отдельного следственного поручения Следственного комитета России 11 мая 2017 года в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ, являющегося связью совершившего 3 апреля 2017 года подрыв самодельного взрывного устройства в метро Санкт-Петербурга террориста-смертника Агбаржона Джалилова", - заявили "Интерфаксу" в четверг в ЦОС ФСБ России.

В спецслужбе отметили, что в настоящее время ведется следствие, Эрматов проверяется на причастность к расследуемому теракту.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Агбаржон Джалилов.

17 апреля ФСБ России сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника, 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня.

19 апреля спецслужба сообщила, что по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в поселке Московский ("новая Москва") задержан старший брат организатора расследуемого преступления Азимова - Акрам Азимов. По данным ФСБ, Акрам Азимов оказывал пособническую помочь по переправке денежных средств, использованных при подготовке теракта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.