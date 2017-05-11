ФОТО: в Эстонии зацвело нарциссовое поле

В волости Вара в Тартумаа находится единственное в странах Балтии природное место роста желтого нарцисса. Несмотря на прохладную погоду, оно покрылось цветами.

Желтый нарцисс редко становится диким, поэтому расположенное в Соокалдусе нарциссовое поле является уникальным и взято под защиту. Нарцисс превратился в символ волости Вара, он используется на гербе и на флаге, а также в виде логотипа "Общества деревенских женщин Вара".

Нарциссы были завезены хозяином Соокалдусе Сингил Пеэпом в конце XIX века из поместья Сааре.

Телезрительница программы "Terevisioon" Маргот Семиларски сделала фотографии цветущего поля и поделилась ими с ERR.