Актуальная камера 11.05.2017 (18:00)

В волости Вара в Тартумаа находится единственное в странах Балтии природное место роста желтого нарцисса. Несмотря на прохладную погоду, оно покрылось цветами.
Председатель фракции IRL в Рийгикогу Прийт Сибул, комментируя низкий рейтинг своей партии, сказал, что IRL не смогла объяснить своим избирателям решения, принимаемые в экономической и денежно-кредитной политике. Также на рейтинге сказалось и обсуждение в СМИ внутриполитических разногласий в партии.
На сегодняшнем заседании правительство одобрило предложения по изменению системы прожиточного пособия, которые будут способствовать тому, чтобы получатели пособия работали. Министерство социальных дел представило правительству предложения по привлечению большего числа людей на рынок труда, сообщил BNS пресс-секретарь министерства.