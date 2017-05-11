Нарвитянка Людмила Корчагина выиграла этап Кубка мира по пулевой стрельбе

Сибул о низком рейтинге IRL: наши избиратели не понимают принятых в экономике решений

Председатель фракции IRL в Рийгикогу Прийт Сибул, комментируя низкий рейтинг своей партии, сказал, что IRL не смогла объяснить своим избирателям решения, принимаемые в экономической и денежно-кредитной политике. Также на рейтинге сказалось и обсуждение в СМИ внутриполитических разногласий в партии.