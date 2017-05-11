Нарвитянка Людмила Корчагина выиграла этап Кубка мира по пулевой стрельбе ({{commentsTotal}})
Нарвский стрелок Людмила Корчагина стала победительницей этапа Кубка мира в датском Орхусе. А сборная Эстонии на этих соревнованиях завоевала полный комплект наград, передает "Актуальная камера".
В упражнении "60 выстрелов из положения лежа" Людмила Корчагина установила новый рекорд Эстонии, выбив 597 очков.
Ее подруга по нарвскому клубу Анжела Воронова набрала 589 очков и заняла 10-е место. Туули Кюбарсепп осталась 16-й.
В команде эстонские девушки также смогли установить новый рекорд страны - 1 176 очков и заняли второе место, уступив только шведкам.
Еще одну медаль, бронзовую, женская сборная Эстонии завоевала в стрельбе из трех положений.
Редактор: Надежда Берсенёва