rus.err.ee

"Инсайт": в инватранспорте нет сопровождающих – только водитель и 13 особых пассажиров ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Евгения Волохонская

Каждое утро в Таллинне на линию выходят 28 небольших микроавтобусов, которые развозят в дневные центры и школы людей с ограниченными возможностями: беспомощных, нередко плохо двигающихся и плохо говорящих и далеко не всегда отвечающих за свои поступки. Сопровождающих в автобусе нет.

Тему опасной услуги инвоизвоза проанализировала программа ETV+ "Инсайт".

Десятилетний Георг Комков или просто Жора, как его называют все друзья и близкие, по злой иронии страдает редким генетическим заболеванием-тезкой – синдромом ди Георга. Он очень трогательно называет свою бабушку Елену мамой.

"Родителей у него нет, у него мать была наркоманкой. Ей было 16 лет, когда она его родила, и из роддома его забирали мы, – рассказала бабушка Георга Елена Комкова. – Он у нас гиперактивный. Ребенок, который не может посидеть трех минут. Он все время двигается, ему надо все время что-то делать, куда-то бежать, с кем-то общаться. Ласковый, любвеобильный, он любит всех, доверяет всем, но в то же время он не понимает, что какие-то вещи он делает не так, что это кому-то мешает, что он не прав".

Жора пользуется услугой столичного инватранспорта. И каждый раз его бабушка очень волнуется, как мальчик доберется до места назначения: "Это особые детки, которые в силу своих диагнозов не понимают, что нельзя бегать по автобусу, нельзя мешать водителю, нельзя слушать громко музыку. А сопровождающего в автобусе нет".

Сопровождающие в автобусах нужны, как воздух

По словам Елены, необходим хотя бы один сопровождающий на автобус, потому что путь занимает почти полтора часа. Даже взрослому человеку трудно выдержать так долго в транспорте, чего уж говорить о детях: «Сопровождающий сможет подать игрушку. Сказать доброе слово, не дать возможности ходить по автобусу и не мешать водителю».

Вопрос инваизвоза в столице находится в компетенции Таллиннской мэрии. Вице-мэр Таллинна Мерике Мартинсон сейчас в отпуске, однако ответила на вопросы почтой: "При оказании услуги мы исходим из того, что речь идет о тех клиентах, которые подчиняются водителю, не агрессивны и чье состояние здоровья позволяет им использовать эту услугу. Если "посадить" в автобусы сопровождающих (приблизительно 30 человек), они будут нуждаться в дополнительном месте, а это означает, что нам надо будет добавить в график три дополнительных автобуса, а также изыскать средства на зарплаты этих сопровождающих, на их обучение и так далее. В некоторых тяжелых случаях мы предлагали родителям самим сопровождать своего ребенка в автобусе".

Последовательность столичных властей впечатляет – ровно то же самое они отвечали и три года назад.

Что говорит закон?

"Новый закон о социальном обеспечении гласит, что представитель услуги социального транспорта должен обеспечить в нем безопасность. На самом деле, закон не говорит, должен ли там быть сопровождающий или нет, но там очень ясно сказано, что поездка должна быть безопасной. И если мы подумаем о людях, которые пользуются этой услугой, особенно о детях, которые едут в детские учреждения, мне кажется, что это само собой разумеющееся, что сопровождающий должен там быть", – ответила член Комиссии Рийгикогу по социальным делам Моника Хауканымм.

При этом даже представители перевозчика согласны, что сопровождающий нужен. «Безусловно, сопровождающий – это хорошее решение, хотя это и отнимет одно место в автобусе. Однако водитель тогда сможет заниматься непосредственно своей работой», – считает директор фирмы Termak Тийт Пярн.

А как сейчас? Может водитель полностью сосредоточиться на своей работе? Похоже, что нет. Судите сами: по правилам, водителю запрещено покидать автобус, но как быть, если, например, вот ребенка никто не встречает у детского центра? Дойдет ли он сам? Водитель ведёт ребенка к дверям. А в это время теплая компания уже уселась за руль.

"Если в автобусе находятся его клиенты, водитель не имеет права покидать транспортное средство, потому что пассажиры у него такие, что могут использовать ситуацию в своих целях. Кто-то всегда должен встречать детей", – сказал директор фирмы Termak Тийт Пярн.

По словам Моники Хауканымм, члена Комиссии Рийгикогу по социальным делам, здесь может идти речь о нарушении закона: "Безопасность не обеспечена. Если дети едут в школу, во время поездки отстегивают ремни безопасности, передвигаются по автобусу, если водитель должен помогать детям добраться из автобуса до здания, в это время безопасность не обеспечена никак".

Сопровождающий решит проблему?

Директор Основной школы Кадака Алевтина Полищук считает, что наличие такого транспорта – это очень большое подспорье для родителей детей с особыми потребностями: "В нашей школе примерно половина детей пользуется услугами социального транспорта и в целом мы довольны, что у родителей есть такая возможность. Ведь не все родители могут сопровождать детей до школы и к сожалению не все дети могут передвигаться самостоятельно в общественном транспорте".

По словам Алевтины Полищук, сопровождающий – всего лишь полумера. Важно, чтобы вся система социального обеспечения работала слажено и бесперебойно. "Если это будет просто сопровождающий, который будет препятствовать нежелательному поведению, блокировать его, но ничего не делать с самим поведением – ситуация не изменится. Поэтому, хотелось бы, чтобы все эти вопросы рассматривались системно. По идее, ведь это часть общей программы реабилитации – наличие опорного лица, которое помогло бы ребенку в той или иной ситуации".

Насколько возможно приставить по опорному лицу к каждому нуждающемуся ребенку в сегодняшних реалиях, думается, объяснять не надо. Тем не менее, чтобы вся эта система заработала, нужно хотя бы пытаться что-то менять.



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Евровидение
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
На открытии второго полуфинала "Евровидения" украинский хор исполнил хиты европейского конкурса
ФОТО и ВИДЕО: Лаура и Койт блистали на генеральной репетиции II полуфинала
ФОТО: смотрите, как прошел первый полуфинал "Евровидения"
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
"Инсайт": в инватранспорте нет сопровождающих – только водитель и 13 особых пассажиров
Учения "Весенний шторм". Иллюстративная фотография.Учения "Весенний шторм". Иллюстративная фотография.
Реформа системы призыва в армию: уклоняющимся могут приостановить действие водительских прав
Uber.Uber.
Евросоюз может распространить на Uber нормы регулирования транспортных компаний
Эстонии нужны ИТ-специалисты.Эстонии нужны ИТ-специалисты.
Исследование: в Эстонии не хватает работников как в социальной сфере, так и в секторе ИТ
Снос хрущевок в Москве.Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве
Благотворительная эстафета в Кадриорге.Благотворительная эстафета в Кадриорге.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в детской Благотворительной эстафете

Тысячи детей по всей стране сегодня приняли участие в Благотворительной эстафете. В акции приняли участие легкоатлетка Ксения Балта и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передает "Актуальная камера".

Лучшие молодые полицейскиеЛучшие молодые полицейские
Клуб Rotary вручил ежегодные премии лучшим молодым полицейским и кинологу
Нарциссовое полеНарциссовое поле
ФОТО: в Эстонии зацвело нарциссовое поле
Отделение интенсивной терапии кардиологии Северо-Эстонской региональной больницы.Отделение интенсивной терапии кардиологии Северо-Эстонской региональной больницы.
Исследование: ибупрофен повышает риск инфаркта уже с первой недели приема
Мнение / Интервью
Юри Ратас.Юри Ратас.
Ратас: 9 мая для Эстонии означает продолжение страшной оккупации

По словам председателя Центристской партии и премьер-министра Юри Ратаса, у Эстонии, в отличие от России, нет причин праздновать День победы. Также он выразил надежду, что его однопартийцы больше не будут делать на эту тему противоречивых заявлений.

Обновлено: 18:45 
Глава генерального директората Региональной и городской политики Еврокомиссии Марк Лемайтре.Глава генерального директората Региональной и городской политики Еврокомиссии Марк Лемайтре.
Марк Лемайтре: после брексита выплаты в единый бюджет ЕС могут вырасти
Прийт СибулПрийт Сибул
Сибул о низком рейтинге IRL: наши избиратели не понимают принятых в экономике решений
Мартин Хельме считает, что голосовать на местных выборах должны только граждане Эстонии.Мартин Хельме считает, что голосовать на местных выборах должны только граждане Эстонии.
EKRE: право голоса на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии
ИДА-ВИРУМАА
Иллюстративная фотофграфияИллюстративная фотофграфия
"Инсайт": государство не оплачивает счета за подаренные квартиры и хочет вовсе изменить закон
Людмила КорчагинаЛюдмила Корчагина
Нарвитянка Людмила Корчагина выиграла этап Кубка мира по пулевой стрельбе
В этом году автогонок на улицах Нарвы не будет.В этом году автогонок на улицах Нарвы не будет.
Запланированные на субботу автогонки в Нарве и Вайвара отменены
Российская таможня не пустила в Эстонию крупную партию контрабандных сигарет.Российская таможня не пустила в Эстонию крупную партию контрабандных сигарет.
На границе в Ивангороде предотвратили ввоз в Эстонию крупной партии контрабандных сигарет
Нарвский музейНарвский музей
Нарвский музей может получить от города 195 000 евро
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Несмотря на низкий рейтинг, IRL не остается без финансовой поддержки со стороны частных лиц.Несмотря на низкий рейтинг, IRL не остается без финансовой поддержки со стороны частных лиц.
Рейтинг партий: популярность IRL в мае упала ниже избирательного барьера
Обновлено: 21:41 
Реформа трудоспособности оставит людей с профзаболеваниями без компенсаций
Ольга Иванова у памятника "Бронзовому солдату" на Военном кладбище в Таллинне 9 мая.Ольга Иванова у памятника "Бронзовому солдату" на Военном кладбище в Таллинне 9 мая.
В Центристской партии назревает скандал из-за интервью Ольги Ивановой "Спутнику"
ЗА РУБЕЖОМ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
ФСБ задержала в Москве еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Красный Крест: с юго-востока Украины уехали около 3 млн человек
При взрыве в петербургском метро погиблио 15 человек.
Трем подозреваемым в совершении теракта в Петербурге предъявлено обвинение
Безвизовый режим с ЕС был одним из главных предвыборных обещаний Порошенко.
Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима для Украины
Саули Нийнистё сохраняет спокойствие.
Президент Финляндии объявил о невозможности предоставить Эстонии гарантии безопасности
Премьер-министр Бернар Казнев представил заявление об отставке правительства президенту Франсуа Олланду
Правительство Франции ушло в отставку
ЭСТОНИЯ
Таллиннский центр социальной помощи позвал на толоку бездомных.Таллиннский центр социальной помощи позвал на толоку бездомных.
Десятки бездомных приняли участие в субботнике в Пыхья-Таллинне

Приближающийся день Таллинна привлёк десятки бездомных на субботник в Пыхья-Таллинне. В столичном центре социальной помощи отмечают, что в Эстонии практически нет фирм, готовых принять на работу бездомных. При этом многие из них, как выяснил корреспондент "Актуальной камеры", хотели бы работать.

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Тарту начался судебный процесс над двумя литовцами - главарями автомафии
Трасса в волости Аудру.Трасса в волости Аудру.
Волость Аудру выставила на продажу участок с единственной в стране трассой для кольцевых гонок
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Система прожиточного пособия станет более гибкой
Поправка в законодательство была предложена в связи с процессом Каура Кендера.Поправка в законодательство была предложена в связи с процессом Каура Кендера.
Правительство не поддержало поправку о декриминализации детской порнографии
ESTPLA-21 в Ливане.ESTPLA-21 в Ливане.
Хансо: Эстония может снова отправить военнослужащих в Ирак
Учения Okas в декабре 2016 года.Учения Okas в декабре 2016 года.
Следующие внезапные учения резервистов пройдут во втором полугодии
ЭКОНОМИКА
Таллиннский портТаллиннский порт
Финские СМИ: часть акций Таллиннского порта может быть выкуплена портом Хельсинки
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Треть дополнительных инвестиций в инфраструктуру потратят на шоссе Таллинн-Пярну
15:02
В совет Eesti Energia вошли три новых человека
13:31
Майский черный список турфирм уменьшился до одной компании
11:39
Правительство одобрило законопроект о ратификации зоны свободной торговли ЕС-Канада
11:24
Правительство инициировало специальную планировку под строительство целлюлозного завода Обновлено
11:13
Тендер на продажу земли под парк ветрогенераторов в Тоотси организует RMK
СПОРТ
Гандболисты Гандболисты
Гандболисты "Сервити" выиграли первый матч финальной серии
Обновлено: 21:51
Эстонский паралимпийский фехтовальщик Валентин Красиков.Эстонский паралимпийский фехтовальщик Валентин Красиков.
Молодой паралимпийский фехтовальщик из Нарвы выиграл бронзовую медаль этапа Кубка мира
Иллюстративная фотография.
"Инфонет" выиграл у "Нарва Юнайтед" и в финале Кубка Эстонии встретится с тартуской "Таммекой"
В 2014 году
В среду определится второй финалист Кубка Эстонии: "Нарва Юнайтед" хочет дать бой "Инфонету"
Гандболисты
Гандболисты "Вильянди" выиграли первый матч серии плей-офф за третье место
Владимир Иванов проиграл фавориту.
Иванов уступил на турнире в Узбекистане украинцу Стаховскому
Мужская сборная Эстонии по волейболу.Мужская сборная Эстонии по волейболу.
Тренер: мужская сборная Эстонии стала востребованной в европейском волейболе
Айнар Леппянен.Айнар Леппянен.
Вице-президент ЭФС выступит в роли делегата УЕФА на полуфинале Лиги чемпионов
Владимир Иванов.Владимир Иванов.
Владимир Иванов поднялся в рейтинге ATP на 19 мест
КУЛЬТУРА
Кристина РокашевичКристина Рокашевич
Кристина Рокашевич и Кристиан Васкес вместе с ERSO исполнят Чайковского, Бартока и Шостаковича
К 100-летию ЭР в Пярну готовят уникальный проект под названием К 100-летию ЭР в Пярну готовят уникальный проект под названием
К 100-летию ЭР в Пярну готовят уникальный проект под названием "Столетняя ночь"
Подготовка аудиовизуальной постановки IDEMПодготовка аудиовизуальной постановки IDEM
В Таллинне готовится аудиовизуальная постановка IDEM с участием эстонских и русских актеров
Писатель Денис ДрагунскийПисатель Денис Драгунский
Денис Драгунский на фестивале "Прима Виста": у меня очень много историй, рассказов, сюжетов
РАЗНОЕ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Исследование: клещи в Эстонии и Финляндии разносят новое заболевание
Искусственный интелект уже в работе.Искусственный интелект уже в работе.
В Англии на работу в полицию возьмут искусственный интеллект
Музей оккупаций.Музей оккупаций.
В Музее оккупаций откроется выставка о холокосте цыган
Таллиннская телебашня ищет нового арендатора ресторана на 21-м этаже.Таллиннская телебашня ищет нового арендатора ресторана на 21-м этаже.
Таллиннской телебашне пока никак не удается открыть ресторан
ФОТО: около японского посольства зацвела вишня

Радио 4
Смотрите на ETV+
Последние новости
23:07
"Инсайт": государство не оплачивает счета за подаренные квартиры и хочет вовсе изменить закон
23:00
На открытии второго полуфинала "Евровидения" украинский хор исполнил хиты европейского конкурса
21:59
LIVE: смотрите второй полуфинал "Евровидения", Эстония выступит предпоследней Обновлено
21:57
В пятницу небольшая и переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь
21:51
Гандболисты "Сервити" выиграли первый матч финальной серии Обновлено
21:42
"Инсайт": в инватранспорте нет сопровождающих – только водитель и 13 особых пассажиров
21:40
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве
21:27
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в детской Благотворительной эстафете
21:14
Реформа системы призыва в армию: уклоняющимся могут приостановить действие водительских прав
21:11
Исследование: в Эстонии не хватает работников как в социальной сфере, так и в секторе ИТ
21:00
Лаура и Койт пообещали сюрпризы в своем выступлении на "Евровидении"
20:58
Клуб Rotary вручил ежегодные премии лучшим молодым полицейским и кинологу
20:46
Десятки бездомных приняли участие в субботнике в Пыхья-Таллинне
20:36
Актуальная камера 11.05.2017 (20:00)
Полезно знать
Топ читаемости
18:45
Ратас: 9 мая для Эстонии означает продолжение страшной оккупации Обновлено
10.05
В Центристской партии назревает скандал из-за интервью Ольги Ивановой "Спутнику"
10.05
Предприятие Enefit Solutions изготовит металлоконструкции для теплоэлектростанции в Англии
12:23
Исследование: клещи в Эстонии и Финляндии разносят новое заболевание
21:59
LIVE: смотрите второй полуфинал "Евровидения", Эстония выступит предпоследней Обновлено
09:30
Нарва выделит 300 000 евро на восстановление ликвидированной улицы Суворова
07:18
Эстония предложила РФ провести в Таллинне встречу межгосударственной комиссии по транспорту
16:42
Исследование: ибупрофен повышает риск инфаркта уже с первой недели приема
04.03
На "Евровидение 2017" от Эстонии поедут Лаура и Койт Тооме Обновлено
13:20
Майлис Репс пришла на заседание правительства вместе с новорожденной дочерью
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 11.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Весна.
В пятницу небольшая и переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь
Эстония
Трасса в волости Аудру.
Волость Аудру выставила на продажу участок с единственной в стране трассой для кольцевых гонок
Несмотря на низкий рейтинг, IRL не остается без финансовой поддержки со стороны частных лиц.
Рейтинг партий: популярность IRL в мае упала ниже избирательного барьера
Обновлено: 10.05
Муниципальные выборы в Эстонии состоятся 15 октября 2017 года.
Пять партий не видят перспектив у идеи EKRE лишить неграждан права голоса на местных выборах
Обновлено: 09.05
Граница между Эстонией и Россией.
Завербованный российскими спецслужбами мужчина получил в Эстонии пять лет тюрьмы
Обновлено: 08.05
Иллюстративная фотография.
"АК": дома престарелых не обеспечивают медицинскую помощь
Возложение венков павшим во Второй мировой войне.
Цахкна: вторая мировая война коснулась всех народов Европы
За рубежом
Кремль.
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме
Столкновения демонстрантов с полицией в Париже 1 мая.
Первомайские демонстрации в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие
Обновлено: 01.05
Для наведения порядка понадобилась помощь силовиков.
В Македонии протестующие захватили здание парламента, ЕС и НАТО нападение осудили
Обновлено: 28.04