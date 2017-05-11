Волость Аудру выставила на продажу участок с единственной в стране трассой для кольцевых гонок

Волость Аудру Пярнуского уезда продает земельный участок с единственной в стране трассой для кольцевых гонок на автомобилях и мотоциклах, передает "Актуальная камера".

По словам управляющего трассой, чем бы конкурс не закончился, трасса продолжит работать в прежнем формате, на продажу выставлен только сам участок.

В качестве стартовой цены волость запросила сумму, равную 20-летней арендной плате т.е. 260 тысяч евро. Деньги планируется потратить на нужды волости.

"Наша волостная власть думала, что мы делаем новый конкурс и попробуем продать эту землю. И полученные деньги мы используем на ремонт нашей Аудруской школы. Мы еще не знаем, какой будет интерес к участку, предложения должны поступить до 5 июня. Впереди еще почти месяц и надеемся, что интерес будет большой", - сказал глава волости Аудру Сийм Суурлильд.