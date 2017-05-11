Финские СМИ: часть акций Таллиннского порта может быть выкуплена портом Хельсинки

Часть акций Таллинского порта после приватизации госкомпании может быть выкуплена представителями порта Хельсинки, передает "Актуальная камера".

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на финский журнал Tekniikka ja Talous.

Руководитель порта Хельсинки заявил, что в правлении с интересом следят за обсуждением вокруг будущей приватизации эстонской госкомпании - как известно, государство намерено вывести на биржу примерно 30 процентов акций Таллиннского порта.

Годовой оборот которого - 100 миллионов евро. В пресс-службе Таллиннского порта заявили "Актуальной камере", что руководство таллиннского порта обсуждало с финскими коллегами приватизацию, при этом речь не шла о продаже акций.

Как ожидается, приватизация Таллиннского порта состоится весной будущего года.