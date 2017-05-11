Молодой паралимпийский фехтовальщик из Нарвы выиграл бронзовую медаль этапа Кубка мира

Эстонский паралимпийский фехтовальщик Валентин Красиков, соревновавшийся на этапе Кубка мира по паралимпийскому фехтованию в Нидерландах, выиграл в четверг, 11 мая, в возрастной группе U17 бронзовую медаль в фехтовании на шпагах. Для молодого спортсмена это первая медаль этапа кубка мира.

"Несмотря на то, что конкуренция была даже выше ожидаемой, наша молодежь показала отличные результаты", – сказал тренер по паралимпийскому фехтованию Александр Ларюшин. Он добавил, что Валентин был в матчах более выносливым, что привело его в четверку лучших, а оттуда и к медали.

В фехтовании на шпагах в возрастной группе U17 принимал участие и брат-близнец Валентина Дмитрий Красиков, который занял в фехтовании на шпагах 8-е место. Братья Красиковы соревновались и в фехтовании на рапирах, где Валентин занял 5-е, а Дмитрий – 7-е место. Для молодых паралимпийских фехтовальщиков участие в этапе Кубка мира является их вторым соревнованием такого высокого уровня. Братья-близнецы тренируются в фехтовальном клубе Нарвы Florett под руководством тренера Александра Ларюшина.

На этапе кубка мира в Нидерландах соревнуется и третий паралимпийский фехтовальщик нарвского клуба Florett Алексей Щеглов, который соревнуется в классе B возрастной группы U23 как на шпагах, так и на рапирах. Результаты Щеглова выяснятся в конце недели.

Этап кубка мира по паралимпийскому фехтованию проходит с 10 по 15 мая в Нидерландах, в городе Стадсканаал, в нем участвует приблизительно 300 паралимпийцев-фехтовальщиков.