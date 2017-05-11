Исследование: в Эстонии не хватает работников как в социальной сфере, так и в секторе ИТ

В Тарту представили свежие рапорты OSKA о состоянии рынка труда в пяти различных отраслях. Оказалось, что нехватка рабочей силы ощутима как в сфере социальной работы, так и в секторе информационных технологий, а уже в ближайшем будущем кадровый кризис может настичь сферу энергетики и горнодобывающей промышленности, передает "Актуальная камера".

Как следует из рапорта, в ближайшие десять лет на пенсию выйдет 28% нынешних сотрудников энергетических и горнодобывающих предприятий. Проблема старения рабочей силы усугубляется тем фактом, что в последние годы на соответствующие специальности поступает всё меньше абитуриентов: если в 2012 году профессии в области энергетики, электротехники и горного дела выбрали 456 человек, то к 2016-му их число снизилось почти в 2 раза.

"Энергетика традиционно считается одной из сложных специальностей, хотя она, несомненно, очень интересна и перспективна. Вероятно, молодёжь не осознаёт, что за последнее десятилетие этот сектор стал очень современным и модным, там можно работать с инновативными устройствами. Помимо этого, в горнодобывающей промышленности средняя зарплата в 1,3 раза выше средней по Эстонии, а в энергетике - так и вообще в полтора раза выше", - пояснила главный аналитик программы OSKA Ингве Розенблад.

Проблемы с нехваткой рабочей силы есть и в других отраслях: стареющее население нуждается в новых социальных работниках, а в ИТ-секторе ощущается недостаток квалифицированных специалистов, поскольку многие студенты не заканчивают ВУЗы. Как отмечает глава Фонда профессиональной квалификации, в первую очередь рынок нуждается в технологически подкованных специалистах - будь то шахтёр или тракторист.

"На самом деле, даже водитель уборочной техники сидит и играет с кнопками будто в компьютерную игру - эта работа очень точная и требует многих умений. Нам нужно больше технологических навыков во всех отраслях, как у нынешних работников, так и у тех, кто придёт на рынок труда в будущем", - сказала член правления Фонда профессиональной квалификации Тийа Рандма.

Как заключает руководитель программы OSKA, для успеха на рынке труда главное - сохранять и развивать в себе любознательность, к которой легко приложатся все остальные необходимые навыки.