ФОТО и ВИДЕО: Лаура и Койт блистали на генеральной репетиции II полуфинала

В четверг в Киеве пройдет второй полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2017", в котором выступят представители Эстонии Лаура Пылдвере и Койт Тооме. Вечером в среду состоялась генеральная репетиция участников второго полуфинала.

Во втором полуфинале "Евровидения" принимают участие 18 стран, из которых в финал пройдет 10. Первоначально во втором полуфинале должна была выступать и Россия, но ее участнице – Юлии Самойловой не разрешили въезжать на территорию Украины из-за ее предшествующих концертов в Крыму. Россия отказалась найти Самойловой замену, а организаторы "Евровидения" не смогли урегулировать конфликт.

Во втором полуфинале голосовать смогут жители 21 страны: 18 стран-участниц, а также Франции, Германии и Украины. Эстонский дуэт выступит предпоследним.

Прямую трансляцию со второго полуфинала с комментариями на русском языке будет вести ETV+ и портал rus.err.ee. Комментируют Юлия Календа и Александр Хоботов.