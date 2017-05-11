Клуб Rotary вручил ежегодные премии лучшим молодым полицейским и кинологу

В этом году награды удостоились координатор превентивной работы Ида-Харьюского отделения полиции Пыхъяской префектуры Маргарита Ингель, которая раньше занималась работой с молодежью, а теперь борется с домашним насилием. Младший следователь отдела по борьбе с наркотиками Ляэнеской префектуры Мадис Ынник, патрульный отделения полиции в Кагу Лаури Ламмертсон и эксперт отдела идентификации Элиза Сау.

Лучшим кинологом был назван Вадим Мякишев с немецкой овчаркой Чарли, которые служат на Нарвском кордоне. Мякишев обеспечивает порядок на нарвских рубежах уже 17 лет, а четвероногий страж 7 лет помогает обнаруживать не только наркотики и контрабанду, но и заблудившихся грибников.

"Рабочий день Чарли зависит от того, это автопатруль или пеший патруль. Патрулируем вдоль границы, если на машине, то вдоль реки Нарова. Плюс патрулируем город Нарву, смотрим за правопорядком, за нарушениями на границе. Плюс к этому нас вызывают, когда теряются люди в лесу, особенно осенью, опять же драки. Вот такие вещи", - рассказал о своей службе и работе Чарли глава кинологической службы Нарвского пограничного кордона Вадим Мякишев.

По словам Маргариты Ингел, женщинам не надо бояться обращаться за помощью. "Не стоит бояться, потому что семейное насилие пагубно влияет не только на женщину, но и на детей, которые растут в этой семье. Это может привести к очень серьезным результатам. Поэтому при каждом участке полиции есть свой социальный работник, который занимается именно жертвами домашнего насилия. Это не значит, что нужно сразу писать заявление и заводить уголовное дело. Можно прийти и просто проконсультироваться".