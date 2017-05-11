В Тарту начался судебный процесс над двумя литовцами - главарями автомафии

В Тарту начался судебный процесс над двумя литовцами, которые у себя на родине были главарями автомафии, орудовавшей угнанными в Эстонии автомашинами.

Лыунаская окружная прокуратура обвиняет литовских граждан Эвальда и Юлиуса в организации преступного сообщества, целью которого были организация угона новейших оснащенных электроникой транспортных средств и дальнейшая их реализация в Литве.

По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Аро Сийнмаа, действовавшие непосредственно в Эстонии в криминальном объединении и осужденные за кражи лица уже отбывают срок. "На основании европейского постановления об аресте, организаторы криминального сообщества были затребованы у Литовской Республики и выданы Эстонии“ ,- сообщил Сийнмаа, по словам которого под организацией преступного сообщества подразумевается создание подобного сообщества, руководство им и втягивание в него людей.

Судебное расследование уголовного дела литовцев началось в Тартуском уездном суде в этот вторник, при этом обвиняемые виновными себя не признали в предъявленных им обвинениях. В течение трех дней заседания суд заслушал свидетелей, о которых ходатайствовала защита.

Заседания продолжатся в середине августа, когда планируется заслушать потерпевших и свидетелей.