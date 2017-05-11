Десятки бездомных приняли участие в субботнике в Пыхья-Таллинне

Приближающийся день Таллинна привлёк десятки бездомных на субботник в Пыхья-Таллинне. В столичном центре социальной помощи отмечают, что в Эстонии практически нет фирм, готовых принять на работу бездомных. При этом многие из них, как выяснил корреспондент "Актуальной камеры", хотели бы работать.

В преддверии дня Таллинна, Таллиннский центр социальной помощи позвал на толоку бездомных. На призыв откликнулись десятки человек. Саму работу по уборке территории руководство центра называет больше символичной, поскольку многие из этих людей хотят работать, но из-за их статуса зачастую их никуда не берут. Как говорят сами бездомные, найти работу не сложно, сложнее договорить об официальном оформлении.

"Договориться с людьми, чтобы взяли, и понять, что всё правильно оформлено. Бывали такие случаи, когда работодатель на одной части договора не подписывался", - рассказал бездомный Сергей..

Сергею 29 лет, пять из которых он не имеет постоянного местожительства. Как он сам говорит, ссоры и конфликты с родителями вынудили его уйти на улицу. Не все пришедшие сегодня на толоку были в состоянии убирать. Раиса 10 лет назад попала под машину, получила тройной перелом ноги, затем операция и как следствие инвалидность. Живёт она в социальном доме.

По словам Раисы, у нее есть сын, она с ним общается, но переезжать к нему не хочет. "Нет, не хочу. У них своя жизнь, у меня своя жизнь, он с женщиной живёт, я не хочу мешать".

Работу бездомным предложили несложную - убрать мусор с газона, привести в порядок песочницу. На всё ушло полчаса. Как говорит руководитель Таллиннского центра социальной помощи Керсти Пыльдемаа, бездомные очень часто принимают участие в подобных мероприятиях.

"Обычно этим людям нравится выполнять всякую мелкую работу, поскольку у них нет возможности работать полноценно. Они также знают, что мы здесь кормим супом, у нас есть для них подарки, в этот раз это шоколад и носки, здесь играет приятная музыка. Кто в курсе, те хотят здесь бывать и приходят", - пояснила руководителя Таллинского центра социальной помощи Керсти Пыльдемаа.

В сегодняшней толоке, организованной Центром социальной помощи, приняли участие почти 100 человек.