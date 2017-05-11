В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве

Мэрия Москвы запускает масштабную программу сноса пятиэтажных домов - так называемых хрущевок. Не обходится без протестов. Противники переезда опасаются, что истинная цель - выселить жильцов в непрестижные районы, а освободившиеся участки застроить новыми высотками, передает "Актуальная камера".

Журналистка Катя Винокурова получила квартиру в этом доме несколько лет назад по наследству и сделала в ней ремонт. Дом не аварийный, и Катя, как и ее соседи, возмущена планами мэрии переселить ее в многоэтажную башню, пусть и находящуюся рядом.

"Мне кажется, что если человек является собственником квартиры в не аварийном малоэтажном здании, то почему его надо насильно выпихивать в другую квартиру в высотном здании? Простите, мне не нужна ваша квартира, мне не нужен ваш ремонт - мне нужна своя квартира, мне нужен мой ремонт", - рассказала журналист, общественный деятель Екатерина Винокурова.

Изначально московские власти говорили о сносе 8,5 тысяч пятиэтажек. После того, как стало понятно, что жители к этой идее относятся неоднозначно, список приговоренных к сносу домов сократился до 4,5 тысяч - мой дом, например, пока что в программу переселения не попал. Но поди знай, что завтра будет.

"Эти списки могу меняться, эти списки могут аннулироваться, создаваться вновь. А главное, что в эти списки может попасть любой дом, включая дома, которые просто стоят рядом с 5-этажками. И очень важно понять, что необходимо начинать защищать свои права каждому москвичу", - считает муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина.

Дело, однако, в том, что в большинстве жилых домов жителям принадлежат лишь их квартиры. Чердаки, подвалы, лестничные клетки - собственно, весь дом - принадлежит городу. И городские власти уверяют, что построить новые дома дешевле и проще, чем ремонтировать старые.

"Люди заявляют о праве собственности, но при этом не думают об ответственности за свою собственность. А ответственности за собственность предполагает серьезные траты. Я с трудом могу представить себе хозяина хрущевки, который готов выкладывать по 20 000 ежемесячно для того, чтобы в его доме сделали рано или поздно, через 5-10 лет капремонт", - пояснил директор Центра политической экспертизы Павел Данилин.

Чтобы упростить снос пятиэтажек, мэрия внесла в Госдуму законопроект. Он позволяет строить новое жилье без соблюдения обязательных строительных и санитарных норм и предлагать жителям лишь один вариант квартиры для переселения. Обжаловать в суде решение города о сносе дома также будет невозможно. Законопроект уже был принят в первом чтении. Второе чтение намечено на начало июля.

"В законопроект будут внесены поправки, которые предполагают компенсацию. Но также надо понимать, что дома приходят в ветхое состояние, а также в аварийное состояние. И Москва - это мегаполис, в котором именно город как таковой заинтересован в том, чтобы во-первых не было гетто, а во-вторых не было разрушений домов", - добавил Данилин.

Реновация - именно так мэрия официально называет свои планы переселения жителей пятиэтажных домов - затрагивает интересы 1 миллиона 600 000 москвичей. Городские власти уверяют, что судьба каждого дома будет решаться с учетом мнения его жителей, но доверия к мэрии нет.

"Предлагается голосовать на портале, принадлежащем мэрии, в МФЦ, принадлежащем мэрии. И мы прекрасно понимаем, что все эти опросы будут фальсифицированы, потому что не будет никакого наблюдения, ничего. И самое последнее, что все эти опросы проводятся вне правового поля. Москва сейчас фактически уже месяц живет вне правового поля Российской Федерации", - считает Екатерина Винокурова.

Чтобы продемонстрировать мэрии свое несогласие, противники реновации намерены в ближайшее воскресенье собрать протестный митинг в центре Москвы. Мэрия митинг согласовала.